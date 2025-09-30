- Übersicht
BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
Der Wechselkurs von BUFQ hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.66 bis zu einem Hoch von 34.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BUFQ heute?
Die Aktie von FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs (BUFQ) notiert heute bei 34.77. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 34.80 und das Handelsvolumen erreichte 427. Das Live-Chart von BUFQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BUFQ Dividenden?
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs wird derzeit mit 34.77 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 15.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BUFQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BUFQ-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs (BUFQ) zum aktuellen Kurs von 34.77 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 34.77 oder 35.07 platziert, während 427 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BUFQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BUFQ-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs müssen die jährliche Spanne 26.89 - 35.17 und der aktuelle Kurs 34.77 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.96% und 16.91%, bevor sie Orders zu 34.77 oder 35.07 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BUFQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?
Der höchste Kurs von FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) im vergangenen Jahr lag bei 35.17. Innerhalb von 26.89 - 35.17 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 34.80 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?
Der niedrigste Kurs von FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) im Laufe des Jahres betrug 26.89. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 34.77 und der Spanne 26.89 - 35.17 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BUFQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BUFQ statt?
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 34.80 und 15.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.80
- Eröffnung
- 34.74
- Bid
- 34.77
- Ask
- 35.07
- Tief
- 34.66
- Hoch
- 34.82
- Volumen
- 427
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 2.96%
- 6-Monatsänderung
- 16.91%
- Jahresänderung
- 15.17%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8