- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
El tipo de cambio de BUFQ de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.68, mientras que el máximo ha alcanzado 34.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BUFQ hoy?
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs (BUFQ) se evalúa hoy en 34.75. El instrumento se negocia dentro de -0.14%; el cierre de ayer ha sido 34.80 y el volumen comercial ha alcanzado 68. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BUFQ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs?
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs se evalúa actualmente en 34.75. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 15.10% y USD. Monitoree los movimientos de BUFQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BUFQ?
Puede comprar acciones de FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs (BUFQ) al precio actual de 34.75. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 34.75 o 35.05, mientras que 68 y 0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BUFQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BUFQ?
Invertir en FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs implica tener en cuenta el rango anual 26.89 - 35.17 y el precio actual 34.75. Muchos comparan 2.90% y 16.85% antes de colocar órdenes en 34.75 o 35.05. Estudie los cambios diarios de precios de BUFQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?
El precio más alto de FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) en el último año ha sido 35.17. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.89 - 35.17, una comparación con 34.80 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF?
El precio más bajo de FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) para el año ha sido 26.89. La comparación con los actuales 34.75 y 26.89 - 35.17 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BUFQ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BUFQ?
En el pasado, FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 34.80 y 15.10% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 34.80
- Open
- 34.74
- Bid
- 34.75
- Ask
- 35.05
- Low
- 34.68
- High
- 34.81
- Volumen
- 68
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- 2.90%
- Cambio a 6 meses
- 16.85%
- Cambio anual
- 15.10%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8