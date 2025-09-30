报价部分
BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs

34.75 USD 0.05 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BUFQ汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点34.68和高点34.81进行交易。

关注FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BUFQ股票今天的价格是多少？

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs股票今天的定价为34.75。它在-0.14%范围内交易，昨天的收盘价为34.80，交易量达到68。BUFQ的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs股票是否支付股息？

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs目前的价值为34.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.10%和USD。实时查看图表以跟踪BUFQ走势。

如何购买BUFQ股票？

您可以以34.75的当前价格购买FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs股票。订单通常设置在34.75或35.05附近，而68和0.03%显示市场活动。立即关注BUFQ的实时图表更新。

如何投资BUFQ股票？

投资FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs需要考虑年度范围26.89 - 35.17和当前价格34.75。许多人在以34.75或35.05下订单之前，会比较2.90%和。实时查看BUFQ价格图表，了解每日变化。

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF的最高价格是35.17。在26.89 - 35.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs的绩效。

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF（BUFQ）的最低价格为26.89。将其与当前的34.75和26.89 - 35.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BUFQ股票是什么时候拆分的？

FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.80和15.10%中可见。

日范围
34.68 34.81
年范围
26.89 35.17
前一天收盘价
34.80
开盘价
34.74
卖价
34.75
买价
35.05
最低价
34.68
最高价
34.81
交易量
68
日变化
-0.14%
月变化
2.90%
6个月变化
16.85%
年变化
15.10%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8