BUFQ: FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
今日BUFQ汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点34.68和高点34.81进行交易。
关注FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BUFQ股票今天的价格是多少？
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs股票今天的定价为34.75。它在-0.14%范围内交易，昨天的收盘价为34.80，交易量达到68。BUFQ的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs股票是否支付股息？
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs目前的价值为34.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.10%和USD。实时查看图表以跟踪BUFQ走势。
如何购买BUFQ股票？
您可以以34.75的当前价格购买FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs股票。订单通常设置在34.75或35.05附近，而68和0.03%显示市场活动。立即关注BUFQ的实时图表更新。
如何投资BUFQ股票？
投资FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs需要考虑年度范围26.89 - 35.17和当前价格34.75。许多人在以34.75或35.05下订单之前，会比较2.90%和。实时查看BUFQ价格图表，了解每日变化。
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF的最高价格是35.17。在26.89 - 35.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs的绩效。
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF（BUFQ）的最低价格为26.89。将其与当前的34.75和26.89 - 35.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BUFQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BUFQ股票是什么时候拆分的？
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、34.80和15.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 34.80
- 开盘价
- 34.74
- 卖价
- 34.75
- 买价
- 35.05
- 最低价
- 34.68
- 最高价
- 34.81
- 交易量
- 68
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 2.90%
- 6个月变化
- 16.85%
- 年变化
- 15.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8