BNED: Barnes & Noble Education Inc
9.16 USD 0.35 (3.97%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BNED para hoje mudou para 3.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.88 e o mais alto foi 9.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Barnes & Noble Education Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
8.88 9.21
Faixa anual
7.90 14.41
- Fechamento anterior
- 8.81
- Open
- 8.88
- Bid
- 9.16
- Ask
- 9.46
- Low
- 8.88
- High
- 9.21
- Volume
- 89
- Mudança diária
- 3.97%
- Mudança mensal
- 7.13%
- Mudança de 6 meses
- -11.33%
- Mudança anual
- -0.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh