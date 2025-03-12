货币 / BNED
BNED: Barnes & Noble Education Inc
8.87 USD 0.05 (0.56%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BNED汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点8.79和高点9.09进行交易。
关注Barnes & Noble Education Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNED新闻
- Barnes & Noble Education: Progress Masked By Accounting Issues (NYSE:BNED)
- GameSquare partners with Barnes & Noble College to launch campus gaming events
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Barnes & Noble Education receives NYSE non-compliance notice
- Bath & Body Works targets college bookstores to woo young buyers
- Barnes & Noble Education: Buy The Dip - An Overlooked Business Clearly Inflecting
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Google, Linde lead market cap stock movers on Monday
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Google, Metropcs lead market cap stock movers on Monday
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Barnes & Noble Education stock tumbles after internal investigation disclosure
- Redwire appoints Michael Greene and Ray Wallander to board of directors
- Trump Truth Social: Fourth of July Praise From Trump Could Lift Amazon Stock (AMZN) - TipRanks.com
- This once-struggling chain is making a major comeback
- Immersion Stock: Cheap But Lacking Catalysts - Hold (NASDAQ:IMMR)
- Barnes & Noble Education: Profitable Quarter But Cash Flow Disappoints - Hold (NYSE:BNED)
日范围
8.79 9.09
年范围
7.90 14.41
- 前一天收盘价
- 8.92
- 开盘价
- 9.05
- 卖价
- 8.87
- 买价
- 9.17
- 最低价
- 8.79
- 最高价
- 9.09
- 交易量
- 261
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- 3.74%
- 6个月变化
- -14.13%
- 年变化
- -3.59%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值