시세섹션
통화 / BNED
주식로 돌아가기

BNED: Barnes & Noble Education Inc

9.30 USD 0.20 (2.20%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BNED 환율이 오늘 2.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.02이고 고가는 9.54이었습니다.

Barnes & Noble Education Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BNED News

일일 변동 비율
9.02 9.54
년간 변동
7.90 14.41
이전 종가
9.10
시가
9.11
Bid
9.30
Ask
9.60
저가
9.02
고가
9.54
볼륨
631
일일 변동
2.20%
월 변동
8.77%
6개월 변동
-9.97%
년간 변동율
1.09%
20 9월, 토요일