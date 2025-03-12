통화 / BNED
BNED: Barnes & Noble Education Inc
9.30 USD 0.20 (2.20%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BNED 환율이 오늘 2.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.02이고 고가는 9.54이었습니다.
Barnes & Noble Education Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BNED News
- Immersion: Upgrading On Upcoming Barnes & Noble Education Catalyst - Buy (NASDAQ:IMMR)
- 반스앤노블 칼리지, 학생 대상 기숙사 배달 서비스 개시
- Barnes & Noble College launches dorm delivery service for students
- Barnes & Noble Education: Progress Masked By Accounting Issues (NYSE:BNED)
- GameSquare partners with Barnes & Noble College to launch campus gaming events
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Barnes & Noble Education receives NYSE non-compliance notice
- Bath & Body Works targets college bookstores to woo young buyers
- Barnes & Noble Education: Buy The Dip - An Overlooked Business Clearly Inflecting
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Google, Linde lead market cap stock movers on Monday
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Google, Metropcs lead market cap stock movers on Monday
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Barnes & Noble Education stock tumbles after internal investigation disclosure
- Redwire appoints Michael Greene and Ray Wallander to board of directors
- Trump Truth Social: Fourth of July Praise From Trump Could Lift Amazon Stock (AMZN) - TipRanks.com
- This once-struggling chain is making a major comeback
- Immersion Stock: Cheap But Lacking Catalysts - Hold (NASDAQ:IMMR)
- Barnes & Noble Education: Profitable Quarter But Cash Flow Disappoints - Hold (NYSE:BNED)
일일 변동 비율
9.02 9.54
년간 변동
7.90 14.41
- 이전 종가
- 9.10
- 시가
- 9.11
- Bid
- 9.30
- Ask
- 9.60
- 저가
- 9.02
- 고가
- 9.54
- 볼륨
- 631
- 일일 변동
- 2.20%
- 월 변동
- 8.77%
- 6개월 변동
- -9.97%
- 년간 변동율
- 1.09%
20 9월, 토요일