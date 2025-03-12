Валюты / BNED
BNED: Barnes & Noble Education Inc
8.92 USD 0.36 (4.21%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNED за сегодня изменился на 4.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.59, а максимальная — 9.03.
Следите за динамикой Barnes & Noble Education Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.59 9.03
Годовой диапазон
7.90 14.41
- Предыдущее закрытие
- 8.56
- Open
- 8.69
- Bid
- 8.92
- Ask
- 9.22
- Low
- 8.59
- High
- 9.03
- Объем
- 521
- Дневное изменение
- 4.21%
- Месячное изменение
- 4.33%
- 6-месячное изменение
- -13.65%
- Годовое изменение
- -3.04%
