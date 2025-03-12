Währungen / BNED
BNED: Barnes & Noble Education Inc
9.17 USD 0.07 (0.77%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNED hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.02 bis zu einem Hoch von 9.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Barnes & Noble Education Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.02 9.49
Jahresspanne
7.90 14.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.10
- Eröffnung
- 9.11
- Bid
- 9.17
- Ask
- 9.47
- Tief
- 9.02
- Hoch
- 9.49
- Volumen
- 256
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- 7.25%
- 6-Monatsänderung
- -11.23%
- Jahresänderung
- -0.33%
