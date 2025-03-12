Divisas / BNED
BNED: Barnes & Noble Education Inc
8.81 USD 0.11 (1.23%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BNED de hoy ha cambiado un -1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.79, mientras que el máximo ha alcanzado 9.09.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Barnes & Noble Education Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
8.79 9.09
Rango anual
7.90 14.41
- Cierres anteriores
- 8.92
- Open
- 9.05
- Bid
- 8.81
- Ask
- 9.11
- Low
- 8.79
- High
- 9.09
- Volumen
- 340
- Cambio diario
- -1.23%
- Cambio mensual
- 3.04%
- Cambio a 6 meses
- -14.71%
- Cambio anual
- -4.24%
