Valute / BNED
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BNED: Barnes & Noble Education Inc
9.30 USD 0.20 (2.20%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BNED ha avuto una variazione del 2.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.02 e ad un massimo di 9.54.
Segui le dinamiche di Barnes & Noble Education Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BNED News
- Immersion: Upgrading On Upcoming Barnes & Noble Education Catalyst - Buy (NASDAQ:IMMR)
- Barnes & Noble College lancia un servizio di consegna ai dormitori per studenti
- Barnes & Noble College launches dorm delivery service for students
- Barnes & Noble Education: Progress Masked By Accounting Issues (NYSE:BNED)
- GameSquare partners with Barnes & Noble College to launch campus gaming events
- Choice Equities Capital Q2 2025 Letter
- Barnes & Noble Education receives NYSE non-compliance notice
- Bath & Body Works targets college bookstores to woo young buyers
- Barnes & Noble Education: Buy The Dip - An Overlooked Business Clearly Inflecting
- Top 3 Consumer Stocks Which Could Rescue Your Portfolio In July - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Google, Linde lead market cap stock movers on Monday
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Google, Metropcs lead market cap stock movers on Monday
- Evotec, Webull And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), Webull (NASDAQ:BULL)
- Barnes & Noble Education stock tumbles after internal investigation disclosure
- Redwire appoints Michael Greene and Ray Wallander to board of directors
- Trump Truth Social: Fourth of July Praise From Trump Could Lift Amazon Stock (AMZN) - TipRanks.com
- This once-struggling chain is making a major comeback
- Immersion Stock: Cheap But Lacking Catalysts - Hold (NASDAQ:IMMR)
- Barnes & Noble Education: Profitable Quarter But Cash Flow Disappoints - Hold (NYSE:BNED)
Intervallo Giornaliero
9.02 9.54
Intervallo Annuale
7.90 14.41
- Chiusura Precedente
- 9.10
- Apertura
- 9.11
- Bid
- 9.30
- Ask
- 9.60
- Minimo
- 9.02
- Massimo
- 9.54
- Volume
- 631
- Variazione giornaliera
- 2.20%
- Variazione Mensile
- 8.77%
- Variazione Semestrale
- -9.97%
- Variazione Annuale
- 1.09%
21 settembre, domenica