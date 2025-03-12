通貨 / BNED
BNED: Barnes & Noble Education Inc
9.10 USD 0.29 (3.29%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BNEDの今日の為替レートは、3.29%変化しました。日中、通貨は1あたり8.88の安値と9.24の高値で取引されました。
Barnes & Noble Education Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
8.88 9.24
1年のレンジ
7.90 14.41
- 以前の終値
- 8.81
- 始値
- 8.88
- 買値
- 9.10
- 買値
- 9.40
- 安値
- 8.88
- 高値
- 9.24
- 出来高
- 328
- 1日の変化
- 3.29%
- 1ヶ月の変化
- 6.43%
- 6ヶ月の変化
- -11.91%
- 1年の変化
- -1.09%
