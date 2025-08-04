Moedas / BMRN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BMRN: BioMarin Pharmaceutical Inc
54.77 USD 0.40 (0.74%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BMRN para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.50 e o mais alto foi 54.85.
Veja a dinâmica do par de moedas BioMarin Pharmaceutical Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMRN Notícias
- Here's Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Strong Growth Stock
- Biomarin at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Are Options Traders Betting on a Big Move in BioMarin Pharmaceutical Stock?
- PTC Therapeutics To Challenge BioMarin's Metabolic Disorder Treatment - BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- BioMarin’s PKU drug shows nearly 50% blood Phe reduction in teens
- BioMarin (BMRN) Down 4.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025
- Here's Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Strong Value Stock
- Here's Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Strong Growth Stock
- BioMarin stock rating reiterated at Outperform by Oppenheimer on Voxzogo strength
- BioMarin stock price target raised to $95 by Bernstein following Inozyme acquisition
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- BioMarin Discontinues Preclinical Drug Candidate, Advances BMN 333 Toward 2030 - BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- BioMarin Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Gains on Raised '25 View
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioMarin (BMRN) Q2 Revenue Jumps 16%
- BioMarin (BMRN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- BioMarin (BMRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Biomarin beats Q2 2025 estimates, stock rises
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Faixa diária
54.50 54.85
Faixa anual
52.94 73.51
- Fechamento anterior
- 54.37
- Open
- 54.77
- Bid
- 54.77
- Ask
- 55.07
- Low
- 54.50
- High
- 54.85
- Volume
- 132
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- -6.22%
- Mudança de 6 meses
- -21.98%
- Mudança anual
- -22.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh