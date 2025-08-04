通貨 / BMRN
BMRN: BioMarin Pharmaceutical Inc
55.14 USD 0.77 (1.42%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BMRNの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり54.43の安値と55.22の高値で取引されました。
BioMarin Pharmaceutical Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BMRN News
- Here's Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Strong Growth Stock
- Biomarin at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Are Options Traders Betting on a Big Move in BioMarin Pharmaceutical Stock?
- PTC Therapeutics To Challenge BioMarin's Metabolic Disorder Treatment - BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- BioMarin’s PKU drug shows nearly 50% blood Phe reduction in teens
- BioMarin (BMRN) Down 4.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025
- Here's Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Strong Value Stock
- Here's Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Strong Growth Stock
- BioMarin stock rating reiterated at Outperform by Oppenheimer on Voxzogo strength
- BioMarin stock price target raised to $95 by Bernstein following Inozyme acquisition
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- BioMarin Discontinues Preclinical Drug Candidate, Advances BMN 333 Toward 2030 - BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- BioMarin Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Gains on Raised '25 View
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioMarin (BMRN) Q2 Revenue Jumps 16%
- BioMarin (BMRN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- BioMarin (BMRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Biomarin beats Q2 2025 estimates, stock rises
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
1日のレンジ
54.43 55.22
1年のレンジ
52.94 73.51
- 以前の終値
- 54.37
- 始値
- 54.77
- 買値
- 55.14
- 買値
- 55.44
- 安値
- 54.43
- 高値
- 55.22
- 出来高
- 3.908 K
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- -5.58%
- 6ヶ月の変化
- -21.45%
- 1年の変化
- -21.60%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B