Dövizler / BMRN
BMRN: BioMarin Pharmaceutical Inc
54.36 USD 0.78 (1.41%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BMRN fiyatı bugün -1.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.21 ve Yüksek fiyatı olarak 55.52 aralığında işlem gördü.
BioMarin Pharmaceutical Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BMRN haberleri
Günlük aralık
54.21 55.52
Yıllık aralık
52.94 73.51
- Önceki kapanış
- 55.14
- Açılış
- 55.52
- Satış
- 54.36
- Alış
- 54.66
- Düşük
- 54.21
- Yüksek
- 55.52
- Hacim
- 3.583 K
- Günlük değişim
- -1.41%
- Aylık değişim
- -6.92%
- 6 aylık değişim
- -22.56%
- Yıllık değişim
- -22.71%
21 Eylül, Pazar