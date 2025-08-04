Valute / BMRN
BMRN: BioMarin Pharmaceutical Inc
54.36 USD 0.78 (1.41%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BMRN ha avuto una variazione del -1.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.21 e ad un massimo di 55.52.
Segui le dinamiche di BioMarin Pharmaceutical Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
54.21 55.52
Intervallo Annuale
52.94 73.51
- Chiusura Precedente
- 55.14
- Apertura
- 55.52
- Bid
- 54.36
- Ask
- 54.66
- Minimo
- 54.21
- Massimo
- 55.52
- Volume
- 3.583 K
- Variazione giornaliera
- -1.41%
- Variazione Mensile
- -6.92%
- Variazione Semestrale
- -22.56%
- Variazione Annuale
- -22.71%
20 settembre, sabato