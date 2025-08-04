KurseKategorien
BMRN: BioMarin Pharmaceutical Inc

55.14 USD 0.77 (1.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BMRN hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.43 bis zu einem Hoch von 55.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die BioMarin Pharmaceutical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
54.43 55.22
Jahresspanne
52.94 73.51
Vorheriger Schlusskurs
54.37
Eröffnung
54.77
Bid
55.14
Ask
55.44
Tief
54.43
Hoch
55.22
Volumen
3.908 K
Tagesänderung
1.42%
Monatsänderung
-5.58%
6-Monatsänderung
-21.45%
Jahresänderung
-21.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K