BMRN: BioMarin Pharmaceutical Inc
55.14 USD 0.77 (1.42%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BMRN hat sich für heute um 1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.43 bis zu einem Hoch von 55.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die BioMarin Pharmaceutical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BMRN News
Tagesspanne
54.43 55.22
Jahresspanne
52.94 73.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.37
- Eröffnung
- 54.77
- Bid
- 55.14
- Ask
- 55.44
- Tief
- 54.43
- Hoch
- 55.22
- Volumen
- 3.908 K
- Tagesänderung
- 1.42%
- Monatsänderung
- -5.58%
- 6-Monatsänderung
- -21.45%
- Jahresänderung
- -21.60%
