BMRN: BioMarin Pharmaceutical Inc
53.94 USD 0.80 (1.51%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BMRN за сегодня изменился на 1.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.15, а максимальная — 54.42.
Следите за динамикой BioMarin Pharmaceutical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
53.15 54.42
Годовой диапазон
52.94 73.51
- Предыдущее закрытие
- 53.14
- Open
- 53.20
- Bid
- 53.94
- Ask
- 54.24
- Low
- 53.15
- High
- 54.42
- Объем
- 4.876 K
- Дневное изменение
- 1.51%
- Месячное изменение
- -7.64%
- 6-месячное изменение
- -23.16%
- Годовое изменение
- -23.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.