货币 / BMRN
BMRN: BioMarin Pharmaceutical Inc
53.94 USD 0.80 (1.51%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BMRN汇率已更改1.51%。当日，交易品种以低点53.15和高点54.42进行交易。
关注BioMarin Pharmaceutical Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BMRN新闻
- Here's Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Strong Growth Stock
- Biomarin at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Innovation
- Are Options Traders Betting on a Big Move in BioMarin Pharmaceutical Stock?
- PTC Therapeutics To Challenge BioMarin's Metabolic Disorder Treatment - BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- This Duolingo Analyst Begins Coverage On A Bearish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Bullish (NYSE:BLSH), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- BioMarin’s PKU drug shows nearly 50% blood Phe reduction in teens
- BioMarin (BMRN) Down 4.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025
- Here's Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Strong Value Stock
- Here's Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Strong Growth Stock
- BioMarin stock rating reiterated at Outperform by Oppenheimer on Voxzogo strength
- BioMarin stock price target raised to $95 by Bernstein following Inozyme acquisition
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Why BioMarin Pharmaceutical (BMRN) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- BioMarin Discontinues Preclinical Drug Candidate, Advances BMN 333 Toward 2030 - BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN)
- BioMarin Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Gains on Raised '25 View
- 3 Best Stocks to Buy Now, 8/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BioMarin (BMRN) Q2 Revenue Jumps 16%
- BioMarin (BMRN) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- BioMarin (BMRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Biomarin beats Q2 2025 estimates, stock rises
- BioMarin Pharmaceutical (BMRN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
日范围
53.15 54.42
年范围
52.94 73.51
- 前一天收盘价
- 53.14
- 开盘价
- 53.20
- 卖价
- 53.94
- 买价
- 54.24
- 最低价
- 53.15
- 最高价
- 54.42
- 交易量
- 4.876 K
- 日变化
- 1.51%
- 月变化
- -7.64%
- 6个月变化
- -23.16%
- 年变化
- -23.30%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值