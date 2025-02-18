- Visão do mercado
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF
A taxa do BLDG para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.60 e o mais alto foi 25.83.
Veja a dinâmica do par de moedas Cambria Global Real Estate ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BLDG Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BLDG hoje?
Hoje Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) está avaliado em 25.65. O instrumento é negociado dentro de -0.31%, o fechamento de ontem foi 25.73, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BLDG em tempo real.
As ações de Cambria Global Real Estate ETF pagam dividendos?
Atualmente Cambria Global Real Estate ETF está avaliado em 25.65. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -4.15% e USD. Monitore os movimentos de BLDG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BLDG?
Você pode comprar ações de Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) pelo preço atual 25.65. Ordens geralmente são executadas perto de 25.65 ou 25.95, enquanto 6 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BLDG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BLDG?
Investir em Cambria Global Real Estate ETF envolve considerar a faixa anual 21.10 - 27.26 e o preço atual 25.65. Muitos comparam -0.81% e 7.32% antes de enviar ordens em 25.65 ou 25.95. Estude as mudanças diárias de preço de BLDG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Cambria Global Real Estate ETF?
O maior preço de Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) no último ano foi 27.26. As ações oscilaram bastante dentro de 21.10 - 27.26, e a comparação com 25.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Cambria Global Real Estate ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Cambria Global Real Estate ETF?
O menor preço de Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) no ano foi 21.10. A comparação com o preço atual 25.65 e 21.10 - 27.26 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BLDG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BLDG?
No passado Cambria Global Real Estate ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.73 e -4.15% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.73
- Open
- 25.60
- Bid
- 25.65
- Ask
- 25.95
- Low
- 25.60
- High
- 25.83
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- -0.81%
- Mudança de 6 meses
- 7.32%
- Mudança anual
- -4.15%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8