报价部分
货币 / BLDG
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF

25.83 USD 0.10 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BLDG汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点25.71和高点25.83进行交易。

关注Cambria Global Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BLDG股票今天的价格是多少？

Cambria Global Real Estate ETF股票今天的定价为25.83。它在0.39%范围内交易，昨天的收盘价为25.73，交易量达到3。BLDG的实时价格图表显示了这些更新。

Cambria Global Real Estate ETF股票是否支付股息？

Cambria Global Real Estate ETF目前的价值为25.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.48%和USD。实时查看图表以跟踪BLDG走势。

如何购买BLDG股票？

您可以以25.83的当前价格购买Cambria Global Real Estate ETF股票。订单通常设置在25.83或26.13附近，而3和0.47%显示市场活动。立即关注BLDG的实时图表更新。

如何投资BLDG股票？

投资Cambria Global Real Estate ETF需要考虑年度范围21.10 - 27.26和当前价格25.83。许多人在以25.83或26.13下订单之前，会比较-0.12%和。实时查看BLDG价格图表，了解每日变化。

Cambria Global Real Estate ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Cambria Global Real Estate ETF的最高价格是27.26。在21.10 - 27.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Real Estate ETF的绩效。

Cambria Global Real Estate ETF股票的最低价格是多少？

Cambria Global Real Estate ETF（BLDG）的最低价格为21.10。将其与当前的25.83和21.10 - 27.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BLDG股票是什么时候拆分的？

Cambria Global Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.73和-3.48%中可见。

日范围
25.71 25.83
年范围
21.10 27.26
前一天收盘价
25.73
开盘价
25.71
卖价
25.83
买价
26.13
最低价
25.71
最高价
25.83
交易量
3
日变化
0.39%
月变化
-0.12%
6个月变化
8.08%
年变化
-3.48%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8