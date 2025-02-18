BLDG: Cambria Global Real Estate ETF
今日BLDG汇率已更改0.39%。当日，交易品种以低点25.71和高点25.83进行交易。
关注Cambria Global Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BLDG新闻
常见问题解答
BLDG股票今天的价格是多少？
Cambria Global Real Estate ETF股票今天的定价为25.83。它在0.39%范围内交易，昨天的收盘价为25.73，交易量达到3。BLDG的实时价格图表显示了这些更新。
Cambria Global Real Estate ETF股票是否支付股息？
Cambria Global Real Estate ETF目前的价值为25.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.48%和USD。实时查看图表以跟踪BLDG走势。
如何购买BLDG股票？
您可以以25.83的当前价格购买Cambria Global Real Estate ETF股票。订单通常设置在25.83或26.13附近，而3和0.47%显示市场活动。立即关注BLDG的实时图表更新。
如何投资BLDG股票？
投资Cambria Global Real Estate ETF需要考虑年度范围21.10 - 27.26和当前价格25.83。许多人在以25.83或26.13下订单之前，会比较-0.12%和。实时查看BLDG价格图表，了解每日变化。
Cambria Global Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Cambria Global Real Estate ETF的最高价格是27.26。在21.10 - 27.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Cambria Global Real Estate ETF的绩效。
Cambria Global Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
Cambria Global Real Estate ETF（BLDG）的最低价格为21.10。将其与当前的25.83和21.10 - 27.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BLDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BLDG股票是什么时候拆分的？
Cambria Global Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.73和-3.48%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.73
- 开盘价
- 25.71
- 卖价
- 25.83
- 买价
- 26.13
- 最低价
- 25.71
- 最高价
- 25.83
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.39%
- 月变化
- -0.12%
- 6个月变化
- 8.08%
- 年变化
- -3.48%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8