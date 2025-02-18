- Panoramica
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF
Il tasso di cambio BLDG ha avuto una variazione del 0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.49 e ad un massimo di 25.73.
Segui le dinamiche di Cambria Global Real Estate ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BLDG News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BLDG oggi?
Oggi le azioni Cambria Global Real Estate ETF sono prezzate a 25.73. Viene scambiato all'interno di 0.55%, la chiusura di ieri è stata 25.59 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BLDG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Cambria Global Real Estate ETF pagano dividendi?
Cambria Global Real Estate ETF è attualmente valutato a 25.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BLDG.
Come acquistare azioni BLDG?
Puoi acquistare azioni Cambria Global Real Estate ETF al prezzo attuale di 25.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.73 o 26.03, mentre 9 e 0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BLDG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BLDG?
Investire in Cambria Global Real Estate ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.10 - 27.26 e il prezzo attuale 25.73. Molti confrontano -0.50% e 7.66% prima di effettuare ordini su 25.73 o 26.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BLDG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Cambria Global Real Estate ETF?
Il prezzo massimo di Cambria Global Real Estate ETF nell'ultimo anno è stato 27.26. All'interno di 21.10 - 27.26, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.59 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Cambria Global Real Estate ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Cambria Global Real Estate ETF?
Il prezzo più basso di Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) nel corso dell'anno è stato 21.10. Confrontandolo con gli attuali 25.73 e 21.10 - 27.26 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BLDG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BLDG?
Cambria Global Real Estate ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.59 e -3.85%.
- Chiusura Precedente
- 25.59
- Apertura
- 25.70
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Minimo
- 25.49
- Massimo
- 25.73
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.55%
- Variazione Mensile
- -0.50%
- Variazione Semestrale
- 7.66%
- Variazione Annuale
- -3.85%
- Fcst
- Prev
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8