BLDG: Cambria Global Real Estate ETF
El tipo de cambio de BLDG de hoy ha cambiado un 0.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.71, mientras que el máximo ha alcanzado 25.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cambria Global Real Estate ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BLDG News
¿Cuál es el precio de las acciones de BLDG hoy?
Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) se evalúa hoy en 25.83. El instrumento se negocia dentro de 0.39%; el cierre de ayer ha sido 25.73 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BLDG en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Cambria Global Real Estate ETF?
Cambria Global Real Estate ETF se evalúa actualmente en 25.83. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.48% y USD. Monitoree los movimientos de BLDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BLDG?
Puede comprar acciones de Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) al precio actual de 25.83. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.83 o 26.13, mientras que 3 y 0.47% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BLDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BLDG?
Invertir en Cambria Global Real Estate ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.10 - 27.26 y el precio actual 25.83. Muchos comparan -0.12% y 8.08% antes de colocar órdenes en 25.83 o 26.13. Estudie los cambios diarios de precios de BLDG en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Cambria Global Real Estate ETF?
El precio más alto de Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) en el último año ha sido 27.26. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.10 - 27.26, una comparación con 25.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Cambria Global Real Estate ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Cambria Global Real Estate ETF?
El precio más bajo de Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) para el año ha sido 21.10. La comparación con los actuales 25.83 y 21.10 - 27.26 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BLDG en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BLDG?
En el pasado, Cambria Global Real Estate ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.73 y -3.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.73
- Open
- 25.71
- Bid
- 25.83
- Ask
- 26.13
- Low
- 25.71
- High
- 25.83
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.39%
- Cambio mensual
- -0.12%
- Cambio a 6 meses
- 8.08%
- Cambio anual
- -3.48%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8