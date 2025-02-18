CotationsSections
Devises / BLDG
Retour à Actions

BLDG: Cambria Global Real Estate ETF

25.73 USD 0.14 (0.55%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BLDG a changé de 0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.49 et à un maximum de 25.73.

Suivez la dynamique Cambria Global Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BLDG Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BLDG aujourd'hui ?

L'action Cambria Global Real Estate ETF est cotée à 25.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.55%, a clôturé hier à 25.59 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de BLDG présente ces mises à jour.

L'action Cambria Global Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?

Cambria Global Real Estate ETF est actuellement valorisé à 25.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BLDG.

Comment acheter des actions BLDG ?

Vous pouvez acheter des actions Cambria Global Real Estate ETF au cours actuel de 25.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.73 ou de 26.03, le 9 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BLDG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BLDG ?

Investir dans Cambria Global Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.10 - 27.26 et le prix actuel 25.73. Beaucoup comparent -0.50% et 7.66% avant de passer des ordres à 25.73 ou 26.03. Consultez le graphique du cours de BLDG en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cambria Global Real Estate ETF ?

Le cours le plus élevé de Cambria Global Real Estate ETF l'année dernière était 27.26. Au cours de 21.10 - 27.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cambria Global Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Cambria Global Real Estate ETF ?

Le cours le plus bas de Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) sur l'année a été 21.10. Sa comparaison avec 25.73 et 21.10 - 27.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BLDG sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BLDG a-t-elle été divisée ?

Cambria Global Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.59 et -3.85% après les opérations sur titres.

Range quotidien
25.49 25.73
Range Annuel
21.10 27.26
Clôture Précédente
25.59
Ouverture
25.70
Bid
25.73
Ask
26.03
Plus Bas
25.49
Plus Haut
25.73
Volume
9
Changement quotidien
0.55%
Changement Mensuel
-0.50%
Changement à 6 Mois
7.66%
Changement Annuel
-3.85%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8