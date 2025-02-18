- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF
Le taux de change de BLDG a changé de 0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.49 et à un maximum de 25.73.
Suivez la dynamique Cambria Global Real Estate ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLDG Nouvelles
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- Trade War Redux
- 2025 Mid-Year Update: Inside Real Estate Outlook - Back To Basics
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BLDG aujourd'hui ?
L'action Cambria Global Real Estate ETF est cotée à 25.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.55%, a clôturé hier à 25.59 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de BLDG présente ces mises à jour.
L'action Cambria Global Real Estate ETF verse-t-elle des dividendes ?
Cambria Global Real Estate ETF est actuellement valorisé à 25.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BLDG.
Comment acheter des actions BLDG ?
Vous pouvez acheter des actions Cambria Global Real Estate ETF au cours actuel de 25.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.73 ou de 26.03, le 9 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BLDG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BLDG ?
Investir dans Cambria Global Real Estate ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.10 - 27.26 et le prix actuel 25.73. Beaucoup comparent -0.50% et 7.66% avant de passer des ordres à 25.73 ou 26.03. Consultez le graphique du cours de BLDG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Cambria Global Real Estate ETF ?
Le cours le plus élevé de Cambria Global Real Estate ETF l'année dernière était 27.26. Au cours de 21.10 - 27.26, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.59 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Cambria Global Real Estate ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Cambria Global Real Estate ETF ?
Le cours le plus bas de Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) sur l'année a été 21.10. Sa comparaison avec 25.73 et 21.10 - 27.26 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BLDG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BLDG a-t-elle été divisée ?
Cambria Global Real Estate ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.59 et -3.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.59
- Ouverture
- 25.70
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Plus Bas
- 25.49
- Plus Haut
- 25.73
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 0.55%
- Changement Mensuel
- -0.50%
- Changement à 6 Mois
- 7.66%
- Changement Annuel
- -3.85%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8