- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF
Der Wechselkurs von BLDG hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.60 bis zu einem Hoch von 25.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cambria Global Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BLDG News
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- Trade War Redux
- 2025 Mid-Year Update: Inside Real Estate Outlook - Back To Basics
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BLDG heute?
Die Aktie von Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) notiert heute bei 25.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.73 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von BLDG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BLDG Dividenden?
Cambria Global Real Estate ETF wird derzeit mit 25.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BLDG zu verfolgen.
Wie kaufe ich BLDG-Aktien?
Sie können Aktien von Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) zum aktuellen Kurs von 25.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.65 oder 25.95 platziert, während 6 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BLDG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BLDG-Aktien?
Bei einer Investition in Cambria Global Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 21.10 - 27.26 und der aktuelle Kurs 25.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.81% und 7.32%, bevor sie Orders zu 25.65 oder 25.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BLDG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cambria Global Real Estate ETF?
Der höchste Kurs von Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) im vergangenen Jahr lag bei 27.26. Innerhalb von 21.10 - 27.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cambria Global Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cambria Global Real Estate ETF?
Der niedrigste Kurs von Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) im Laufe des Jahres betrug 21.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.65 und der Spanne 21.10 - 27.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BLDG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BLDG statt?
Cambria Global Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.73 und -4.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.73
- Eröffnung
- 25.60
- Bid
- 25.65
- Ask
- 25.95
- Tief
- 25.60
- Hoch
- 25.83
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- -0.81%
- 6-Monatsänderung
- 7.32%
- Jahresänderung
- -4.15%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8