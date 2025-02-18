KurseKategorien
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF

25.65 USD 0.08 (0.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BLDG hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.60 bis zu einem Hoch von 25.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cambria Global Real Estate ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BLDG heute?

Die Aktie von Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) notiert heute bei 25.65. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.73 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von BLDG zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BLDG Dividenden?

Cambria Global Real Estate ETF wird derzeit mit 25.65 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -4.15% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BLDG zu verfolgen.

Wie kaufe ich BLDG-Aktien?

Sie können Aktien von Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) zum aktuellen Kurs von 25.65 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.65 oder 25.95 platziert, während 6 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BLDG auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BLDG-Aktien?

Bei einer Investition in Cambria Global Real Estate ETF müssen die jährliche Spanne 21.10 - 27.26 und der aktuelle Kurs 25.65 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.81% und 7.32%, bevor sie Orders zu 25.65 oder 25.95 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BLDG.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Cambria Global Real Estate ETF?

Der höchste Kurs von Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) im vergangenen Jahr lag bei 27.26. Innerhalb von 21.10 - 27.26 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Cambria Global Real Estate ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Cambria Global Real Estate ETF?

Der niedrigste Kurs von Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) im Laufe des Jahres betrug 21.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.65 und der Spanne 21.10 - 27.26 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BLDG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BLDG statt?

Cambria Global Real Estate ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.73 und -4.15% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.60 25.83
Jahresspanne
21.10 27.26
Vorheriger Schlusskurs
25.73
Eröffnung
25.60
Bid
25.65
Ask
25.95
Tief
25.60
Hoch
25.83
Volumen
6
Tagesänderung
-0.31%
Monatsänderung
-0.81%
6-Monatsänderung
7.32%
Jahresänderung
-4.15%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8