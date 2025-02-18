- Обзор рынка
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF
Курс BLDG за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.49, а максимальная — 25.73.
Следите за динамикой Cambria Global Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLDG сегодня?
Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) сегодня оценивается на уровне 25.73. Инструмент торгуется в пределах 0.55%, вчерашнее закрытие составило 25.59, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLDG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global Real Estate ETF?
Cambria Global Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 25.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.85% и USD. Отслеживайте движения BLDG на графике в реальном времени.
Как купить акции BLDG?
Вы можете купить акции Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) по текущей цене 25.73. Ордера обычно размещаются около 25.73 или 26.03, тогда как 9 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLDG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLDG?
Инвестирование в Cambria Global Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 21.10 - 27.26 и текущей цены 25.73. Многие сравнивают -0.50% и 7.66% перед размещением ордеров на 25.73 или 26.03. Изучайте ежедневные изменения цены BLDG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global Real Estate ETF?
Самая высокая цена Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) за последний год составила 27.26. Акции заметно колебались в пределах 21.10 - 27.26, сравнение с 25.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global Real Estate ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global Real Estate ETF?
Самая низкая цена Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) за год составила 21.10. Сравнение с текущими 25.73 и 21.10 - 27.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLDG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLDG?
В прошлом Cambria Global Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.59 и -3.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.59
- Open
- 25.70
- Bid
- 25.73
- Ask
- 26.03
- Low
- 25.49
- High
- 25.73
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- -0.50%
- 6-месячное изменение
- 7.66%
- Годовое изменение
- -3.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8