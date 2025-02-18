КотировкиРазделы
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF

25.73 USD 0.14 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BLDG за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.49, а максимальная — 25.73.

Следите за динамикой Cambria Global Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLDG сегодня?

Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) сегодня оценивается на уровне 25.73. Инструмент торгуется в пределах 0.55%, вчерашнее закрытие составило 25.59, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLDG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cambria Global Real Estate ETF?

Cambria Global Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 25.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.85% и USD. Отслеживайте движения BLDG на графике в реальном времени.

Как купить акции BLDG?

Вы можете купить акции Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) по текущей цене 25.73. Ордера обычно размещаются около 25.73 или 26.03, тогда как 9 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLDG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLDG?

Инвестирование в Cambria Global Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 21.10 - 27.26 и текущей цены 25.73. Многие сравнивают -0.50% и 7.66% перед размещением ордеров на 25.73 или 26.03. Изучайте ежедневные изменения цены BLDG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cambria Global Real Estate ETF?

Самая высокая цена Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) за последний год составила 27.26. Акции заметно колебались в пределах 21.10 - 27.26, сравнение с 25.59 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cambria Global Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cambria Global Real Estate ETF?

Самая низкая цена Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) за год составила 21.10. Сравнение с текущими 25.73 и 21.10 - 27.26 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLDG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLDG?

В прошлом Cambria Global Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.59 и -3.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.49 25.73
Годовой диапазон
21.10 27.26
Предыдущее закрытие
25.59
Open
25.70
Bid
25.73
Ask
26.03
Low
25.49
High
25.73
Объем
9
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
-0.50%
6-месячное изменение
7.66%
Годовое изменение
-3.85%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8