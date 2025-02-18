クォートセクション
通貨 / BLDG
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF

25.83 USD 0.10 (0.39%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BLDGの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり25.71の安値と25.83の高値で取引されました。

Cambria Global Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BLDG株の現在の価格は？

Cambria Global Real Estate ETFの株価は本日25.83です。0.39%内で取引され、前日の終値は25.73、取引量は3に達しました。BLDGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Cambria Global Real Estate ETFの株は配当を出しますか？

Cambria Global Real Estate ETFの現在の価格は25.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.48%やUSDにも注目します。BLDGの動きはライブチャートで確認できます。

BLDG株を買う方法は？

Cambria Global Real Estate ETFの株は現在25.83で購入可能です。注文は通常25.83または26.13付近で行われ、3や0.47%が市場の動きを示します。BLDGの最新情報はライブチャートで確認できます。

BLDG株に投資する方法は？

Cambria Global Real Estate ETFへの投資では、年間の値幅21.10 - 27.26と現在の25.83を考慮します。注文は多くの場合25.83や26.13で行われる前に、-0.12%や8.08%と比較されます。BLDGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Cambria Global Real Estate ETFの株の最高値は？

Cambria Global Real Estate ETFの過去1年の最高値は27.26でした。21.10 - 27.26内で株価は大きく変動し、25.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cambria Global Real Estate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Cambria Global Real Estate ETFの株の最低値は？

Cambria Global Real Estate ETF(BLDG)の年間最安値は21.10でした。現在の25.83や21.10 - 27.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BLDGの動きはライブチャートで確認できます。

BLDGの株式分割はいつ行われましたか？

Cambria Global Real Estate ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.73、-3.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.71 25.83
1年のレンジ
21.10 27.26
以前の終値
25.73
始値
25.71
買値
25.83
買値
26.13
安値
25.71
高値
25.83
出来高
3
1日の変化
0.39%
1ヶ月の変化
-0.12%
6ヶ月の変化
8.08%
1年の変化
-3.48%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8