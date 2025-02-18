- 概要
BLDG: Cambria Global Real Estate ETF
BLDGの今日の為替レートは、0.39%変化しました。日中、通貨は1あたり25.71の安値と25.83の高値で取引されました。
Cambria Global Real Estate ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BLDG News
よくあるご質問
BLDG株の現在の価格は？
Cambria Global Real Estate ETFの株価は本日25.83です。0.39%内で取引され、前日の終値は25.73、取引量は3に達しました。BLDGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Cambria Global Real Estate ETFの株は配当を出しますか？
Cambria Global Real Estate ETFの現在の価格は25.83です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.48%やUSDにも注目します。BLDGの動きはライブチャートで確認できます。
BLDG株を買う方法は？
Cambria Global Real Estate ETFの株は現在25.83で購入可能です。注文は通常25.83または26.13付近で行われ、3や0.47%が市場の動きを示します。BLDGの最新情報はライブチャートで確認できます。
BLDG株に投資する方法は？
Cambria Global Real Estate ETFへの投資では、年間の値幅21.10 - 27.26と現在の25.83を考慮します。注文は多くの場合25.83や26.13で行われる前に、-0.12%や8.08%と比較されます。BLDGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Cambria Global Real Estate ETFの株の最高値は？
Cambria Global Real Estate ETFの過去1年の最高値は27.26でした。21.10 - 27.26内で株価は大きく変動し、25.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Cambria Global Real Estate ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Cambria Global Real Estate ETFの株の最低値は？
Cambria Global Real Estate ETF(BLDG)の年間最安値は21.10でした。現在の25.83や21.10 - 27.26と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BLDGの動きはライブチャートで確認できます。
BLDGの株式分割はいつ行われましたか？
Cambria Global Real Estate ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.73、-3.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.73
- 始値
- 25.71
- 買値
- 25.83
- 買値
- 26.13
- 安値
- 25.71
- 高値
- 25.83
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.39%
- 1ヶ月の変化
- -0.12%
- 6ヶ月の変化
- 8.08%
- 1年の変化
- -3.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8