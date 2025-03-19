Moedas / BETR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A
29.70 USD 1.45 (5.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BETR para hoje mudou para 5.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.84 e o mais alto foi 30.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Better Home & Finance Holding Company - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BETR Notícias
- Nicholas J. Calamari of Better Home & Finance sold shares worth $380k
- Better (BETR) Q2 Revenue Jumps 38%
- Better Q2 2025 presentation slides: AI-driven mortgage platform shows improving unit economics
- Zillow Group (ZG) Q2 Earnings Miss Estimates
- Rocket Companies (RKT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Better CEO Vishal Garg Receives Inman’s 2025 Best of Finance Award
- Should you use your home equity to pay off credit-card debt? Read this before taking out a HELOC.
- Better Appoints Leah Price to Lead Tinman ® AI Platform ” Tinman ® to Disrupt Encompass and Entire Mortgage Software Stack
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Better Home & Finance director buys $597k in stock
- Better Home & Finance Holding Company (BETR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
27.84 30.46
Faixa anual
7.71 30.46
- Fechamento anterior
- 28.25
- Open
- 28.59
- Bid
- 29.70
- Ask
- 30.00
- Low
- 27.84
- High
- 30.46
- Volume
- 187
- Mudança diária
- 5.13%
- Mudança mensal
- 35.68%
- Mudança de 6 meses
- 165.89%
- Mudança anual
- 67.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh