Währungen / BETR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A
33.11 USD 1.09 (3.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BETR hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.00 bis zu einem Hoch von 33.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Better Home & Finance Holding Company - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BETR News
- Nicholas J. Calamari of Better Home & Finance sold shares worth $380k
- Better (BETR) Q2 Revenue Jumps 38%
- Better Q2 2025 presentation slides: AI-driven mortgage platform shows improving unit economics
- Zillow Group (ZG) Q2 Earnings Miss Estimates
- Rocket Companies (RKT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Better CEO Vishal Garg Receives Inman’s 2025 Best of Finance Award
- Should you use your home equity to pay off credit-card debt? Read this before taking out a HELOC.
- Better Appoints Leah Price to Lead Tinman ® AI Platform ” Tinman ® to Disrupt Encompass and Entire Mortgage Software Stack
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Better Home & Finance director buys $597k in stock
- Better Home & Finance Holding Company (BETR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
32.00 33.62
Jahresspanne
7.71 33.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.02
- Eröffnung
- 32.70
- Bid
- 33.11
- Ask
- 33.41
- Tief
- 32.00
- Hoch
- 33.62
- Volumen
- 56
- Tagesänderung
- 3.40%
- Monatsänderung
- 51.26%
- 6-Monatsänderung
- 196.42%
- Jahresänderung
- 86.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K