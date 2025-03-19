KurseKategorien
BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A

33.11 USD 1.09 (3.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BETR hat sich für heute um 3.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.00 bis zu einem Hoch von 33.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Better Home & Finance Holding Company - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
32.00 33.62
Jahresspanne
7.71 33.62
Vorheriger Schlusskurs
32.02
Eröffnung
32.70
Bid
33.11
Ask
33.41
Tief
32.00
Hoch
33.62
Volumen
56
Tagesänderung
3.40%
Monatsänderung
51.26%
6-Monatsänderung
196.42%
Jahresänderung
86.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K