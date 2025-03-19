货币 / BETR
BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A
25.55 USD 0.71 (2.70%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BETR汇率已更改-2.70%。当日，交易品种以低点25.33和高点27.29进行交易。
关注Better Home & Finance Holding Company - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BETR新闻
- Nicholas J. Calamari of Better Home & Finance sold shares worth $380k
- Better (BETR) Q2 Revenue Jumps 38%
- Better Q2 2025 presentation slides: AI-driven mortgage platform shows improving unit economics
- Zillow Group (ZG) Q2 Earnings Miss Estimates
- Rocket Companies (RKT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Better CEO Vishal Garg Receives Inman’s 2025 Best of Finance Award
- Should you use your home equity to pay off credit-card debt? Read this before taking out a HELOC.
- Better Appoints Leah Price to Lead Tinman ® AI Platform ” Tinman ® to Disrupt Encompass and Entire Mortgage Software Stack
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Better Home & Finance director buys $597k in stock
- Better Home & Finance Holding Company (BETR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
25.33 27.29
年范围
7.71 28.70
- 前一天收盘价
- 26.26
- 开盘价
- 26.06
- 卖价
- 25.55
- 买价
- 25.85
- 最低价
- 25.33
- 最高价
- 27.29
- 交易量
- 124
- 日变化
- -2.70%
- 月变化
- 16.72%
- 6个月变化
- 128.74%
- 年变化
- 43.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值