BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A
34.09 USD 2.07 (6.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BETR fiyatı bugün 6.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.02 ve Yüksek fiyatı olarak 36.38 aralığında işlem gördü.
Better Home & Finance Holding Company - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BETR haberleri
Günlük aralık
31.02 36.38
Yıllık aralık
7.71 36.38
- Önceki kapanış
- 32.02
- Açılış
- 32.70
- Satış
- 34.09
- Alış
- 34.39
- Düşük
- 31.02
- Yüksek
- 36.38
- Hacim
- 1.423 K
- Günlük değişim
- 6.46%
- Aylık değişim
- 55.73%
- 6 aylık değişim
- 205.19%
- Yıllık değişim
- 91.73%
21 Eylül, Pazar