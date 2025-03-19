FiyatlarBölümler
Dövizler / BETR
Geri dön - Hisse senetleri

BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A

34.09 USD 2.07 (6.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BETR fiyatı bugün 6.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.02 ve Yüksek fiyatı olarak 36.38 aralığında işlem gördü.

Better Home & Finance Holding Company - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BETR haberleri

Günlük aralık
31.02 36.38
Yıllık aralık
7.71 36.38
Önceki kapanış
32.02
Açılış
32.70
Satış
34.09
Alış
34.39
Düşük
31.02
Yüksek
36.38
Hacim
1.423 K
Günlük değişim
6.46%
Aylık değişim
55.73%
6 aylık değişim
205.19%
Yıllık değişim
91.73%
21 Eylül, Pazar