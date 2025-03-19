Валюты / BETR
BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A
25.55 USD 0.71 (2.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BETR за сегодня изменился на -2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.33, а максимальная — 27.29.
Следите за динамикой Better Home & Finance Holding Company - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BETR
Дневной диапазон
25.33 27.29
Годовой диапазон
7.71 27.29
- Предыдущее закрытие
- 26.26
- Open
- 26.06
- Bid
- 25.55
- Ask
- 25.85
- Low
- 25.33
- High
- 27.29
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- -2.70%
- Месячное изменение
- 16.72%
- 6-месячное изменение
- 128.74%
- Годовое изменение
- 43.70%
