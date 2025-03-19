КотировкиРазделы
BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A

25.55 USD 0.71 (2.70%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BETR за сегодня изменился на -2.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.33, а максимальная — 27.29.

Следите за динамикой Better Home & Finance Holding Company - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.33 27.29
Годовой диапазон
7.71 27.29
Предыдущее закрытие
26.26
Open
26.06
Bid
25.55
Ask
25.85
Low
25.33
High
27.29
Объем
124
Дневное изменение
-2.70%
Месячное изменение
16.72%
6-месячное изменение
128.74%
Годовое изменение
43.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.