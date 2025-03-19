Devises / BETR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A
34.09 USD 2.07 (6.46%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BETR a changé de 6.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.02 et à un maximum de 36.38.
Suivez la dynamique Better Home & Finance Holding Company - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BETR Nouvelles
- Better Home: Sell The Surge With Growth Priced In (Downgrade) (NASDAQ:BETR)
- Nicholas J. Calamari of Better Home & Finance sold shares worth $380k
- Better (BETR) Q2 Revenue Jumps 38%
- Better Q2 2025 presentation slides: AI-driven mortgage platform shows improving unit economics
- Zillow Group (ZG) Q2 Earnings Miss Estimates
- Rocket Companies (RKT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Better CEO Vishal Garg Receives Inman’s 2025 Best of Finance Award
- Should you use your home equity to pay off credit-card debt? Read this before taking out a HELOC.
- Better Appoints Leah Price to Lead Tinman ® AI Platform ” Tinman ® to Disrupt Encompass and Entire Mortgage Software Stack
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Better Home & Finance director buys $597k in stock
- Better Home & Finance Holding Company (BETR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
31.02 36.38
Range Annuel
7.71 36.38
- Clôture Précédente
- 32.02
- Ouverture
- 32.70
- Bid
- 34.09
- Ask
- 34.39
- Plus Bas
- 31.02
- Plus Haut
- 36.38
- Volume
- 1.423 K
- Changement quotidien
- 6.46%
- Changement Mensuel
- 55.73%
- Changement à 6 Mois
- 205.19%
- Changement Annuel
- 91.73%
20 septembre, samedi