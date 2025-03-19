通貨 / BETR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A
32.02 USD 3.77 (13.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BETRの今日の為替レートは、13.35%変化しました。日中、通貨は1あたり27.84の安値と33.00の高値で取引されました。
Better Home & Finance Holding Company - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BETR News
- Nicholas J. Calamari of Better Home & Finance sold shares worth $380k
- Better (BETR) Q2 Revenue Jumps 38%
- Better Q2 2025 presentation slides: AI-driven mortgage platform shows improving unit economics
- Zillow Group (ZG) Q2 Earnings Miss Estimates
- Rocket Companies (RKT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Better CEO Vishal Garg Receives Inman’s 2025 Best of Finance Award
- Should you use your home equity to pay off credit-card debt? Read this before taking out a HELOC.
- Better Appoints Leah Price to Lead Tinman ® AI Platform ” Tinman ® to Disrupt Encompass and Entire Mortgage Software Stack
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Better Home & Finance director buys $597k in stock
- Better Home & Finance Holding Company (BETR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
27.84 33.00
1年のレンジ
7.71 33.00
- 以前の終値
- 28.25
- 始値
- 28.59
- 買値
- 32.02
- 買値
- 32.32
- 安値
- 27.84
- 高値
- 33.00
- 出来高
- 756
- 1日の変化
- 13.35%
- 1ヶ月の変化
- 46.28%
- 6ヶ月の変化
- 186.66%
- 1年の変化
- 80.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K