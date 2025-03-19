통화 / BETR
BETR: Better Home & Finance Holding Company - Class A
34.09 USD 2.07 (6.46%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BETR 환율이 오늘 6.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.02이고 고가는 36.38이었습니다.
Better Home & Finance Holding Company - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
31.02 36.38
년간 변동
7.71 36.38
- 이전 종가
- 32.02
- 시가
- 32.70
- Bid
- 34.09
- Ask
- 34.39
- 저가
- 31.02
- 고가
- 36.38
- 볼륨
- 1.423 K
- 일일 변동
- 6.46%
- 월 변동
- 55.73%
- 6개월 변동
- 205.19%
- 년간 변동율
- 91.73%
20 9월, 토요일