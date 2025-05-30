Moedas / BBLG
BBLG: Bone Biologics Corp
2.14 USD 0.03 (1.42%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BBLG para hoje mudou para 1.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.04 e o mais alto foi 2.16.
Veja a dinâmica do par de moedas Bone Biologics Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBLG Notícias
- Bone Biologics expects to complete enrollment in NB1 clinical trial
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Is Bone Biologics Stock Surging On Friday? - Bone Biologics (NASDAQ:BBLG)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bone Biologics announces 1-for-6 reverse stock split
- Bone Biologics shareholders approve key proposals
Faixa diária
2.04 2.16
Faixa anual
0.60 6.75
- Fechamento anterior
- 2.11
- Open
- 2.16
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 2.04
- High
- 2.16
- Volume
- 123
- Mudança diária
- 1.42%
- Mudança mensal
- 1.42%
- Mudança de 6 meses
- 160.98%
- Mudança anual
- 0.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh