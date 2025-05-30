通貨 / BBLG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BBLG: Bone Biologics Corp
2.14 USD 0.03 (1.42%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBLGの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり2.04の安値と2.16の高値で取引されました。
Bone Biologics Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBLG News
- Bone Biologics expects to complete enrollment in NB1 clinical trial
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Is Bone Biologics Stock Surging On Friday? - Bone Biologics (NASDAQ:BBLG)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bone Biologics announces 1-for-6 reverse stock split
- Bone Biologics shareholders approve key proposals
1日のレンジ
2.04 2.16
1年のレンジ
0.60 6.75
- 以前の終値
- 2.11
- 始値
- 2.16
- 買値
- 2.14
- 買値
- 2.44
- 安値
- 2.04
- 高値
- 2.16
- 出来高
- 123
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- 1.42%
- 6ヶ月の変化
- 160.98%
- 1年の変化
- 0.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K