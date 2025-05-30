Divisas / BBLG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BBLG: Bone Biologics Corp
2.11 USD 0.03 (1.40%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBLG de hoy ha cambiado un -1.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.09, mientras que el máximo ha alcanzado 2.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bone Biologics Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBLG News
- Bone Biologics expects to complete enrollment in NB1 clinical trial
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Is Bone Biologics Stock Surging On Friday? - Bone Biologics (NASDAQ:BBLG)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bone Biologics announces 1-for-6 reverse stock split
- Bone Biologics shareholders approve key proposals
Rango diario
2.09 2.21
Rango anual
0.60 6.75
- Cierres anteriores
- 2.14
- Open
- 2.21
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Low
- 2.09
- High
- 2.21
- Volumen
- 125
- Cambio diario
- -1.40%
- Cambio mensual
- 0.00%
- Cambio a 6 meses
- 157.32%
- Cambio anual
- -1.40%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B