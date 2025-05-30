QuotazioniSezioni
BBLG
BBLG: Bone Biologics Corp

2.11 USD 0.03 (1.40%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBLG ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.21.

Intervallo Giornaliero
2.08 2.21
Intervallo Annuale
0.60 6.75
Chiusura Precedente
2.14
Apertura
2.21
Bid
2.11
Ask
2.41
Minimo
2.08
Massimo
2.21
Volume
108
Variazione giornaliera
-1.40%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
157.32%
Variazione Annuale
-1.40%
21 settembre, domenica