Valute / BBLG
BBLG: Bone Biologics Corp
2.11 USD 0.03 (1.40%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBLG ha avuto una variazione del -1.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.08 e ad un massimo di 2.21.
Segui le dinamiche di Bone Biologics Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BBLG News
Intervallo Giornaliero
2.08 2.21
Intervallo Annuale
0.60 6.75
- Chiusura Precedente
- 2.14
- Apertura
- 2.21
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Minimo
- 2.08
- Massimo
- 2.21
- Volume
- 108
- Variazione giornaliera
- -1.40%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 157.32%
- Variazione Annuale
- -1.40%
21 settembre, domenica