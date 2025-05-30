Dövizler / BBLG
BBLG: Bone Biologics Corp
2.11 USD 0.03 (1.40%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BBLG fiyatı bugün -1.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.08 ve Yüksek fiyatı olarak 2.21 aralığında işlem gördü.
Bone Biologics Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBLG haberleri
- Bone Biologics expects to complete enrollment in NB1 clinical trial
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Is Bone Biologics Stock Surging On Friday? - Bone Biologics (NASDAQ:BBLG)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bone Biologics announces 1-for-6 reverse stock split
- Bone Biologics shareholders approve key proposals
Günlük aralık
2.08 2.21
Yıllık aralık
0.60 6.75
- Önceki kapanış
- 2.14
- Açılış
- 2.21
- Satış
- 2.11
- Alış
- 2.41
- Düşük
- 2.08
- Yüksek
- 2.21
- Hacim
- 108
- Günlük değişim
- -1.40%
- Aylık değişim
- 0.00%
- 6 aylık değişim
- 157.32%
- Yıllık değişim
- -1.40%
21 Eylül, Pazar