통화 / BBLG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BBLG: Bone Biologics Corp
2.11 USD 0.03 (1.40%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBLG 환율이 오늘 -1.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.08이고 고가는 2.21이었습니다.
Bone Biologics Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBLG News
- Bone Biologics expects to complete enrollment in NB1 clinical trial
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Is Bone Biologics Stock Surging On Friday? - Bone Biologics (NASDAQ:BBLG)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bone Biologics announces 1-for-6 reverse stock split
- Bone Biologics shareholders approve key proposals
일일 변동 비율
2.08 2.21
년간 변동
0.60 6.75
- 이전 종가
- 2.14
- 시가
- 2.21
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- 저가
- 2.08
- 고가
- 2.21
- 볼륨
- 108
- 일일 변동
- -1.40%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- 157.32%
- 년간 변동율
- -1.40%
20 9월, 토요일