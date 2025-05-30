Валюты / BBLG
BBLG: Bone Biologics Corp
2.14 USD 0.08 (3.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBLG за сегодня изменился на 3.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.10, а максимальная — 2.18.
Курс BBLG за сегодня изменился на 3.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.10, а максимальная — 2.18.
Новости BBLG
- Bone Biologics expects to complete enrollment in NB1 clinical trial
- Why Venus Concept Shares Are Trading Higher By Over 32%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), Autonomix Medical (NASDAQ:AMIX)
- Why Is Bone Biologics Stock Surging On Friday? - Bone Biologics (NASDAQ:BBLG)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 9 to June 13) – Stay Invested - TipRanks.com
- Bone Biologics announces 1-for-6 reverse stock split
- Bone Biologics shareholders approve key proposals
Дневной диапазон
2.10 2.18
Годовой диапазон
0.60 6.75
- Предыдущее закрытие
- 2.06
- Open
- 2.12
- Bid
- 2.14
- Ask
- 2.44
- Low
- 2.10
- High
- 2.18
- Объем
- 98
- Дневное изменение
- 3.88%
- Месячное изменение
- 1.42%
- 6-месячное изменение
- 160.98%
- Годовое изменение
- 0.00%
