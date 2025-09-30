- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAMY: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF
A taxa do BAMY para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.61 e o mais alto foi 27.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAMY hoje?
Hoje Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) está avaliado em 27.62. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 27.62, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAMY em tempo real.
As ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF pagam dividendos?
Atualmente Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF está avaliado em 27.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.64% e USD. Monitore os movimentos de BAMY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAMY?
Você pode comprar ações de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) pelo preço atual 27.62. Ordens geralmente são executadas perto de 27.62 ou 27.92, enquanto 4 e 0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAMY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAMY?
Investir em Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF envolve considerar a faixa anual 24.96 - 27.86 e o preço atual 27.62. Muitos comparam 2.49% e 5.26% antes de enviar ordens em 27.62 ou 27.92. Estude as mudanças diárias de preço de BAMY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF?
O maior preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) no último ano foi 27.86. As ações oscilaram bastante dentro de 24.96 - 27.86, e a comparação com 27.62 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF?
O menor preço de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) no ano foi 24.96. A comparação com o preço atual 27.62 e 24.96 - 27.86 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAMY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAMY?
No passado Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 27.62 e 3.64% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 27.62
- Open
- 27.61
- Bid
- 27.62
- Ask
- 27.92
- Low
- 27.61
- High
- 27.62
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 2.49%
- Mudança de 6 meses
- 5.26%
- Mudança anual
- 3.64%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8