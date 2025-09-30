- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BAMY: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF
Der Wechselkurs von BAMY hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.61 bis zu einem Hoch von 27.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAMY heute?
Die Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) notiert heute bei 27.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 27.62 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von BAMY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAMY Dividenden?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF wird derzeit mit 27.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.71% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAMY zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAMY-Aktien?
Sie können Aktien von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) zum aktuellen Kurs von 27.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 27.64 oder 27.94 platziert, während 7 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAMY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAMY-Aktien?
Bei einer Investition in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF müssen die jährliche Spanne 24.96 - 27.86 und der aktuelle Kurs 27.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.56% und 5.34%, bevor sie Orders zu 27.64 oder 27.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAMY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF?
Der höchste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) im vergangenen Jahr lag bei 27.86. Innerhalb von 24.96 - 27.86 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 27.62 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF?
Der niedrigste Kurs von Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) im Laufe des Jahres betrug 24.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 27.64 und der Spanne 24.96 - 27.86 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAMY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAMY statt?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 27.62 und 3.71% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.62
- Eröffnung
- 27.61
- Bid
- 27.64
- Ask
- 27.94
- Tief
- 27.61
- Hoch
- 27.64
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 2.56%
- 6-Monatsänderung
- 5.34%
- Jahresänderung
- 3.71%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8