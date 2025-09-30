BAMY: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF
今日BAMY汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点27.60和高点27.62进行交易。
关注Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BAMY股票今天的价格是多少？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票今天的定价为27.62。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为27.56，交易量达到5。BAMY的实时价格图表显示了这些更新。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票是否支付股息？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF目前的价值为27.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.64%和USD。实时查看图表以跟踪BAMY走势。
如何购买BAMY股票？
您可以以27.62的当前价格购买Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票。订单通常设置在27.62或27.92附近，而5和0.07%显示市场活动。立即关注BAMY的实时图表更新。
如何投资BAMY股票？
投资Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF需要考虑年度范围24.96 - 27.86和当前价格27.62。许多人在以27.62或27.92下订单之前，会比较2.49%和。实时查看BAMY价格图表，了解每日变化。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF的最高价格是27.86。在24.96 - 27.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF的绩效。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票的最低价格是多少？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF（BAMY）的最低价格为24.96。将其与当前的27.62和24.96 - 27.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BAMY股票是什么时候拆分的？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.56和3.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.56
- 开盘价
- 27.60
- 卖价
- 27.62
- 买价
- 27.92
- 最低价
- 27.60
- 最高价
- 27.62
- 交易量
- 5
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 2.49%
- 6个月变化
- 5.26%
- 年变化
- 3.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8