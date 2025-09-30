报价部分
BAMY: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF

27.62 USD 0.06 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BAMY汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点27.60和高点27.62进行交易。

关注Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BAMY股票今天的价格是多少？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票今天的定价为27.62。它在0.22%范围内交易，昨天的收盘价为27.56，交易量达到5。BAMY的实时价格图表显示了这些更新。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票是否支付股息？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF目前的价值为27.62。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.64%和USD。实时查看图表以跟踪BAMY走势。

如何购买BAMY股票？

您可以以27.62的当前价格购买Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票。订单通常设置在27.62或27.92附近，而5和0.07%显示市场活动。立即关注BAMY的实时图表更新。

如何投资BAMY股票？

投资Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF需要考虑年度范围24.96 - 27.86和当前价格27.62。许多人在以27.62或27.92下订单之前，会比较2.49%和。实时查看BAMY价格图表，了解每日变化。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF的最高价格是27.86。在24.96 - 27.86内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF的绩效。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF股票的最低价格是多少？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF（BAMY）的最低价格为24.96。将其与当前的27.62和24.96 - 27.86进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BAMY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BAMY股票是什么时候拆分的？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.56和3.64%中可见。

日范围
27.60 27.62
年范围
24.96 27.86
前一天收盘价
27.56
开盘价
27.60
卖价
27.62
买价
27.92
最低价
27.60
最高价
27.62
交易量
5
日变化
0.22%
月变化
2.49%
6个月变化
5.26%
年变化
3.64%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8