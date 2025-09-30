- Panoramica
BAMY: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF
Il tasso di cambio BAMY ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.60 e ad un massimo di 27.62.
Segui le dinamiche di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAMY oggi?
Oggi le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF sono prezzate a 27.62. Viene scambiato all'interno di 0.22%, la chiusura di ieri è stata 27.56 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAMY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF pagano dividendi?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF è attualmente valutato a 27.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.64% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAMY.
Come acquistare azioni BAMY?
Puoi acquistare azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF al prezzo attuale di 27.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 27.62 o 27.92, mentre 5 e 0.07% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAMY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAMY?
Investire in Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF implica considerare l'intervallo annuale 24.96 - 27.86 e il prezzo attuale 27.62. Molti confrontano 2.49% e 5.26% prima di effettuare ordini su 27.62 o 27.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAMY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF?
Il prezzo massimo di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF nell'ultimo anno è stato 27.86. All'interno di 24.96 - 27.86, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 27.56 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF?
Il prezzo più basso di Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) nel corso dell'anno è stato 24.96. Confrontandolo con gli attuali 27.62 e 24.96 - 27.86 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAMY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAMY?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 27.56 e 3.64%.
- Chiusura Precedente
- 27.56
- Apertura
- 27.60
- Bid
- 27.62
- Ask
- 27.92
- Minimo
- 27.60
- Massimo
- 27.62
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 0.22%
- Variazione Mensile
- 2.49%
- Variazione Semestrale
- 5.26%
- Variazione Annuale
- 3.64%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8