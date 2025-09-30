- Panorámica
BAMY: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF
El tipo de cambio de BAMY de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.61, mientras que el máximo ha alcanzado 27.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BAMY hoy?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) se evalúa hoy en 27.62. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 27.62 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BAMY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF se evalúa actualmente en 27.62. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.64% y USD. Monitoree los movimientos de BAMY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BAMY?
Puede comprar acciones de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) al precio actual de 27.62. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 27.62 o 27.92, mientras que 4 y 0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BAMY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BAMY?
Invertir en Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF implica tener en cuenta el rango anual 24.96 - 27.86 y el precio actual 27.62. Muchos comparan 2.49% y 5.26% antes de colocar órdenes en 27.62 o 27.92. Estudie los cambios diarios de precios de BAMY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF?
El precio más alto de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) en el último año ha sido 27.86. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.96 - 27.86, una comparación con 27.62 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF?
El precio más bajo de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) para el año ha sido 24.96. La comparación con los actuales 27.62 y 24.96 - 27.86 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BAMY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BAMY?
En el pasado, Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 27.62 y 3.64% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 27.62
- Open
- 27.61
- Bid
- 27.62
- Ask
- 27.92
- Low
- 27.61
- High
- 27.62
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 2.49%
- Cambio a 6 meses
- 5.26%
- Cambio anual
- 3.64%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8