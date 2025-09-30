- Aperçu
BAMY: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF
Le taux de change de BAMY a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.60 et à un maximum de 27.62.
Suivez la dynamique Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BAMY aujourd'hui ?
L'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF est cotée à 27.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.22%, a clôturé hier à 27.56 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de BAMY présente ces mises à jour.
L'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF verse-t-elle des dividendes ?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF est actuellement valorisé à 27.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BAMY.
Comment acheter des actions BAMY ?
Vous pouvez acheter des actions Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF au cours actuel de 27.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 27.62 ou de 27.92, le 5 et le 0.07% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BAMY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BAMY ?
Investir dans Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.96 - 27.86 et le prix actuel 27.62. Beaucoup comparent 2.49% et 5.26% avant de passer des ordres à 27.62 ou 27.92. Consultez le graphique du cours de BAMY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF ?
Le cours le plus élevé de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF l'année dernière était 27.86. Au cours de 24.96 - 27.86, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 27.56 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF ?
Le cours le plus bas de Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF (BAMY) sur l'année a été 24.96. Sa comparaison avec 27.62 et 24.96 - 27.86 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BAMY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BAMY a-t-elle été divisée ?
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 27.56 et 3.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 27.56
- Ouverture
- 27.60
- Bid
- 27.62
- Ask
- 27.92
- Plus Bas
- 27.60
- Plus Haut
- 27.62
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- 0.22%
- Changement Mensuel
- 2.49%
- Changement à 6 Mois
- 5.26%
- Changement Annuel
- 3.64%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8