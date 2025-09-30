クォートセクション
BAMY: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF

27.62 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BAMYの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり27.61の安値と27.62の高値で取引されました。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BAMY株の現在の価格は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株価は本日27.62です。0.00%内で取引され、前日の終値は27.62、取引量は4に達しました。BAMYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株は配当を出しますか？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの現在の価格は27.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.64%やUSDにも注目します。BAMYの動きはライブチャートで確認できます。

BAMY株を買う方法は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株は現在27.62で購入可能です。注文は通常27.62または27.92付近で行われ、4や0.04%が市場の動きを示します。BAMYの最新情報はライブチャートで確認できます。

BAMY株に投資する方法は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFへの投資では、年間の値幅24.96 - 27.86と現在の27.62を考慮します。注文は多くの場合27.62や27.92で行われる前に、2.49%や5.26%と比較されます。BAMYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株の最高値は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの過去1年の最高値は27.86でした。24.96 - 27.86内で株価は大きく変動し、27.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株の最低値は？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF(BAMY)の年間最安値は24.96でした。現在の27.62や24.96 - 27.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAMYの動きはライブチャートで確認できます。

BAMYの株式分割はいつ行われましたか？

Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.62、3.64%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
27.61 27.62
1年のレンジ
24.96 27.86
以前の終値
27.62
始値
27.61
買値
27.62
買値
27.92
安値
27.61
高値
27.62
出来高
4
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
2.49%
6ヶ月の変化
5.26%
1年の変化
3.64%
