BAMY: Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF
BAMYの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり27.61の安値と27.62の高値で取引されました。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAMY株の現在の価格は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株価は本日27.62です。0.00%内で取引され、前日の終値は27.62、取引量は4に達しました。BAMYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株は配当を出しますか？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの現在の価格は27.62です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.64%やUSDにも注目します。BAMYの動きはライブチャートで確認できます。
BAMY株を買う方法は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株は現在27.62で購入可能です。注文は通常27.62または27.92付近で行われ、4や0.04%が市場の動きを示します。BAMYの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAMY株に投資する方法は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFへの投資では、年間の値幅24.96 - 27.86と現在の27.62を考慮します。注文は多くの場合27.62や27.92で行われる前に、2.49%や5.26%と比較されます。BAMYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株の最高値は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの過去1年の最高値は27.86でした。24.96 - 27.86内で株価は大きく変動し、27.62と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFの株の最低値は？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETF(BAMY)の年間最安値は24.96でした。現在の27.62や24.96 - 27.86と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAMYの動きはライブチャートで確認できます。
BAMYの株式分割はいつ行われましたか？
Brookstone Intermediate Bond ETF Brookstone Yield ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、27.62、3.64%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 27.62
- 始値
- 27.61
- 買値
- 27.62
- 買値
- 27.92
- 安値
- 27.61
- 高値
- 27.62
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.49%
- 6ヶ月の変化
- 5.26%
- 1年の変化
- 3.64%
- 実際
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8