AVSU: American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF
A taxa do AVSU para hoje mudou para -0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.10 e o mais alto foi 73.36.
Veja a dinâmica do par de moedas American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AVSU hoje?
Hoje American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) está avaliado em 73.36. O instrumento é negociado dentro de -0.04%, o fechamento de ontem foi 73.39, e o volume de negociação atingiu 6. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AVSU em tempo real.
As ações de American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF pagam dividendos?
Atualmente American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF está avaliado em 73.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.55% e USD. Monitore os movimentos de AVSU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AVSU?
Você pode comprar ações de American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) pelo preço atual 73.36. Ordens geralmente são executadas perto de 73.36 ou 73.66, enquanto 6 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AVSU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AVSU?
Investir em American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF envolve considerar a faixa anual 54.64 - 74.10 e o preço atual 73.36. Muitos comparam 3.40% e 18.06% antes de enviar ordens em 73.36 ou 73.66. Estude as mudanças diárias de preço de AVSU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Avantis Responsible U.S. Equity ETF?
O maior preço de Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) no último ano foi 74.10. As ações oscilaram bastante dentro de 54.64 - 74.10, e a comparação com 73.39 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Avantis Responsible U.S. Equity ETF?
O menor preço de Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) no ano foi 54.64. A comparação com o preço atual 73.36 e 54.64 - 74.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AVSU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AVSU?
No passado American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 73.39 e 12.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 73.39
- Open
- 73.36
- Bid
- 73.36
- Ask
- 73.66
- Low
- 73.10
- High
- 73.36
- Volume
- 6
- Mudança diária
- -0.04%
- Mudança mensal
- 3.40%
- Mudança de 6 meses
- 18.06%
- Mudança anual
- 12.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8