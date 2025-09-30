- Übersicht
AVSU: American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF
Der Wechselkurs von AVSU hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.10 bis zu einem Hoch von 73.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AVSU heute?
Die Aktie von American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) notiert heute bei 73.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 73.39 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von AVSU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AVSU Dividenden?
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF wird derzeit mit 73.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.55% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AVSU zu verfolgen.
Wie kaufe ich AVSU-Aktien?
Sie können Aktien von American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) zum aktuellen Kurs von 73.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 73.36 oder 73.66 platziert, während 6 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AVSU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AVSU-Aktien?
Bei einer Investition in American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF müssen die jährliche Spanne 54.64 - 74.10 und der aktuelle Kurs 73.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.40% und 18.06%, bevor sie Orders zu 73.36 oder 73.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AVSU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Avantis Responsible U.S. Equity ETF?
Der höchste Kurs von Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) im vergangenen Jahr lag bei 74.10. Innerhalb von 54.64 - 74.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 73.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Avantis Responsible U.S. Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) im Laufe des Jahres betrug 54.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 73.36 und der Spanne 54.64 - 74.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AVSU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AVSU statt?
American Century ETF Trust Avantis Responsible U.S. Equity ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 73.39 und 12.55% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 73.39
- Eröffnung
- 73.36
- Bid
- 73.36
- Ask
- 73.66
- Tief
- 73.10
- Hoch
- 73.36
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 3.40%
- 6-Monatsänderung
- 18.06%
- Jahresänderung
- 12.55%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8